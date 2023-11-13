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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 4 أعمال جمعت بينهما.. تعرف عليها

أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بطلاق الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ، حسب ما نشرته بعض المواقع الصحفية.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وعلم صدى البلد أن الطلاق لم يحدث رسميا بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ، مع وجود بعض المشاكل والخلافات أدت لحالة من الانفصال خلال الايام الماضية.

وجمعت 4 أعمال بين هنا الزاهد وأحمد فهمى سواء فى السينما أو التلفزيون أو المسرح، حيث كانت بداية لقائهما الفنى فى مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى شاركهما البطولة فيه محمد عبد الرحمن توتا، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

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هنا الزاهد وأحمد فهمى

أما ثانى الأعمال التى جمعت بينهما كان المسلسل الاذاعى "عربى وانجليزي" وشارك في بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.

هنا الزاهد

كما تعاونا ثالثا فى مسرحية "جوازة معفرتة" والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركهما في بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، أوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

أحمد فهمى

أما آخر الأعمال التى جمعت بينهما فيلم "مستر إكس" والذى عرض مؤخرا وشارك فى بطولته كل من أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

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