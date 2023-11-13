الذكرى الأولى لرحيل سامي فهمي .. سر هجرته إلى أمريكا ولحظاته الأخيرة

تحل اليوم الإثنين 13 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان سامي فهمي، الأولى، إذ ولد في 5 ديسمبر عام 1945، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

مشوار سامي فهمي

تخرج سامى فهمى في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية (القاهرة في ألف عام)، ومسلسل (الأيام) 1979، ونال شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك حيث اتجه لمجال اﻷعمال.

أبرز أدواره كانت في مسلسلات "برج الحظ، عملية نضيفة 100%، حكاية ميزو، فرصة العمر".

سامي فهمي

وكان سامي فهمي له تركيبة خاصة حيث قدم عددا من الأعمال فى مصر وبعد شهرته قرر فجأة السفر إلى أمريكا وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وقتها حيث خرجت شائعة أنه هرب من مصر بسبب ارتكابه جريمة قتل ولكن هذا الأمر لم يكن حقيقيا وهو ما أكده فى لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس.

وكشف سامي فهمي أن أصعب فترة مر بها فى أمريكا كانت فترة تولى الجماعة الإرهابية حكم مصر وكانت بالنسبة لى سنة تعيسة وكنت أبكى يوميا من أجل مصر، وأكد أن السبب الرئيسى فى هجرته إلى أمريكا أنه كان مجنونا بطبعه كفنان وهو أمر خارج عن إرادته.

زيجات سامي فهمي

وتزوج سامى فهمى مرتين الأولى من فتاة مصرية أسفرت الزيجة عن طفل وانتهت علاقتهما بالانفصال وتزوج المرة الثانية من فتاة تونسية وأسفرت هذه الزيجة عن طفلة وظلت هذه الزيجة على ذمته حتى عودته إلى مصر.

وكشف سامى فهمى عن أن الفنان حسين فهمى كان السبب الرئيسى فى هجرته إلى أمريكا “كنت أرغب فى أن أكون مخرجا وحسين فهمى نصحنى بالسفر إلى أمريكا من أجل تحقيق حلمى وهو ما دفعنى للعمل فى كثير من الأمور منها بمحلات قهوة وشاي ومحلات أطعمة غذائية”.

سامي فهمي ولحظاته الأخيرة

وتعرض سامى فهمى فى أيامه الأخيرة إلى أزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وبعدها توفى.