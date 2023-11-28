سائق نقل يروع المواطنين بقيادة متهورة على طريق الواحات| شاهد

شهد طريق الواحات والدائري، قيادة متهورة لسائق سيارة نقل، على سرعة تتجاوز ال ١٤٠ كم، مما تسبب في حالة من الرعب للمواطنين.

وطمس أيضاً السائق لوحات السيارة، وغير من موضعها في مخالفة واضحة للتعليمات المرورية.

من جانب اخر، شهد شارع احمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به، خلال الأيام الماضية.

وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها وأنما نسيه السائق مفتوحا غير مقدر لمسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري فاصطدم به بشدة ما ادى لانفصال جزء منه وسقوطه.