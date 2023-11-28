التهاب المرارة.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

التهاب المرارة هو حالة تحدث عندما يتم تهيج المرارة، وهي عبارة عن عضو صغير يقع تحت الكبد ويساهم في عملية الهضم. يمكن أن يحدث التهاب المرارة بسبب عدة أسباب كشف عنها موقع هيلثي :

أسباب التهاب المرارة

حصى المرارة: تشكل حصى المرارة عند تراكم الصفراء والمواد الأخرى في المرارة، ويمكن أن يتسبب ذلك في التهاب المرارة.

التهاب الجدري المراري: يحدث بسبب العدوى الفيروسية للمرارة.

التهاب المرارة التقرحي: يحدث بسبب تقرحات أو ضرر في جدران المرارة.

الأعراض الشائعة لالتهاب المرارة

بعض الأعراض الشائعة لالتهاب المرارة تشمل:

آلام في الجزء العلوي من البطن، قد تزداد حدتها بعد تناول الطعام الدسم أو الحار.

آلام في الظهر أو الكتفين.

غثيان وقيء.

اضطرابات في الهضم مثل انتفاخ البطن والغازات.

صفراء في الجلد أو العينين (إذا كانت هناك توقف في تدفق الصفراء من المرارة).

علاج التهاب المرارة



يعتمد العلاج على سبب التهاب المرارة وحدة الأعراض. في حالة التهاب المرارة الناتج عن حصى المرارة، قد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة أو تفتيت الحصى. أما التهاب المرارة الناتج عن التهاب الجدري المراري، فيعالج بشكل عام بالراحة وتناول السوائل والأدوية المسكنة للألم.

للوقاية من التهاب المرارة

بالنسبة للوقاية من التهاب المرارة، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل:

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب تناول الطعام الدهني والحار بكميات كبيرة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي، حيث أن السمنة قد تزيد من خطر حدوث التهاب المرارة.

تجنب التدخين واستهلاك الكحول.

الحفاظ على مستويات الكولسترول والدهون في الدم في نطاق طبيعي.

من المهم أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك وتشخيص التهاب المرارة وتوجيهك بالعلاج المناسب وفقًا لحالتك الفردية.