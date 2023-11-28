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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 6 بنوك.. مميزات مبادرة مشروعك وخطوات الانضمام إليها | تفاصيل

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

تقدم مبادرة مشروعك فرصة كبيرة للراغبين من المواطنين في الحصول علي فرصة عمل او التوسع في مشروعهم القائم بالفعل والاستفادة من مميزات مبادرة مشروعك التي تتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبنوك المشاركة بالمبادرة. 

   وتوفر المبادرة مشروعات ودرسات جدوي وتدريب للراغبين في الانضمام للمبادرة بالاضافة الي مساهمتها في تمويل المشروعات وتقديم قروض للمواطنين بمشاركة 6 بنوك وبمميزات تنافسية.

كيفية الانضمام لمشروعك

يمكن الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية،  من خلال مكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقرا .

 

اما مميزات مبادرة مشروعك فتتمثل في

_منح مشروعك  ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5سنوات .
 

-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.
 

-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد. 

وتمنح المبادرة تمويلا للمشروعات حسب طبيعة المشروع وحجمه حيث

_ يمول مشروعك المشروعات من  25 الف جنيه  وحتي  2 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

وتهتم وزارة التنمية المحلية بتشجيع عملاء مبادرة مشروعك وتقدم لهم العديد من المساعدات في تسويق منتجاتهم  علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة  والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة .

مميزات مبادرة مشروعك مبادرة مشروعك فرصة عمل التنمية المحلية

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