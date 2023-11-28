مليئ بالفيتامينات ويعالج الزهايمر.. تعرف على فوائد زيت الزيتون للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد زيت الزيتون للبشرة، والتي تتمثل في الآتي:

· امتلاكه خصائص مضادة للأكسدة حيث إنّ زيت الزيتون يحتوي على مادة السكوالين المضادة للأكسدة، والّتي تساعده على منع تشكّل أو التخلّص من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

· احتواؤه على العديد من الفيتامينات والمعادن يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينات الذائبة في الدهون، والّتي تشمل الفيتامينات الآتية: فيتامين أ. فيتامين ك. فيتامين د. فيتامين أ, حيث تساعد هذه الفيتامينات على الحفاظ على صحة البشرة.

· خصائصه المضادة للبكتيريا يمتلك زيت الزيتون خصائص مضادة للبكتيريا، وقد تساعد هذه الميزة على تسريع شفاء قروح القدم للأشخاص المصابين بالسكري.

خصائص مرطبة للبشرة يمتلك زيت الزيتون خصائص مرطبة للبشرة، تساهم في تنعيم البشرة والشعر أيضًا.

·يساعد على علاج التهابات الجلد المزمنة، والتقرحات الجلدية، وذلك يكون بأخذ كوب زيت الزيتون مع نصف كوب من زيت شجرة الشاي، ويُخلَط جيداً، ثم يُدلّك الجلد المشقق، والتهاباته المزمنة، وتقرحاته.

· إنّ هشاشة العظام من الأمراض المنتشرة، وهي اختزال سريع في كتلة العظام، وتحدث للسيّدات بعد سن اليأس؛ لنقص هرمون الإستروجين في الجسم، وهنالك هشاشة العظام التي تصيب المرأة في سن الشيخوخة، وتحدث كنتيجة طبيعية للتقدم في السن، وتكون عند الرجال، والنساء، وهذا النوع يحدث الاختزال فيه تدريجيّاً في كتلة العظم.

. تخفيف أعراض داء الزهايمر، وذلك بتدليك جميع الجسم يومياً قبل النوم، وتدليك الرأس، والفروة بزيت الزيتون تدليكاً قوياً في اليوم مرتين، ويُخلط مقدار ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون الكاجو النيء، مع ثلاث ملاعق عسل كبيرة، وتؤخذ صباحاً، ومساءً قبل الأكل بساعة؛ حيث سيقضي على داء الزهايمر، مع الحذر من تناول الأطعمة، وطبخها في أواني الألمنيوم التي تساعد على انتشار مرض الزهايمر.

· يصيب حب الشباب مناطقاً من الجلد التي تكثر فيها الغدد الدهنية؛ كالوجه، وفروة الرأس، والكتفين، والعنق، والصدر، وأكثر ما تُصاب به الفتيات، غير أنّ العلاج يكون بتدليك البشرة يومياً بزيت الزيتون، والليمون ثلاث مرات.