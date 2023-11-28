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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو زد يكتسحون سموحة بخمسة أهداف

صدى البلد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي نظيره بنادي سموحه بخمسة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب سموحه .

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:
عمر خضر "هدفين" .
بدر جمال "بدرو" هدف .
عمر ياسر  هدف .
احمد زهدي هدف .

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.


ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"

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