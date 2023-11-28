ناشئو زد يكتسحون سموحة بخمسة أهداف

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي نظيره بنادي سموحه بخمسة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب سموحه .
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:
عمر خضر "هدفين" .
بدر جمال "بدرو" هدف .
عمر ياسر هدف .
احمد زهدي هدف .
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"