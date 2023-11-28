ناشئو زد يكتسحون سموحة بخمسة أهداف

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي نظيره بنادي سموحه بخمسة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب سموحه .

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:

عمر خضر "هدفين" .

بدر جمال "بدرو" هدف .

عمر ياسر هدف .

احمد زهدي هدف .

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.



ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي

طبيب الفريق د/ مينا لطيف

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"