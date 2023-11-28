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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يختتم جولته بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر بتفقد محطة تنقية مياه الشرب

صدى البلد

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التى استمرت طوال اليوم بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، بتفقد المأخد المغذى لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، والواقع بمنطقة العياط، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

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وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر

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وزير الإسكان: تشغيل وصيانة محطة مياه الشرب بالشيخ زايد على أعلى مستوى

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بعنابر طلمبات المأخذ، وكذا موقع المأخذ على نهر النيل، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن موقف العمل بالمأخذ، حيث تبلغ طاقته التصميمية 1.6 مليون م3 يومياً، ويتم التحكم فيه إلكترونيا من خلال منظومة الإسكادا، ومقسم إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتم تشغيل مرحلتين، وجار تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأخريين، والأعمال الكهروميكانيكية لإحداهما، ويتم نقل المياه إلى المحطة من خلال 3 خطوط ناقلة بقطر 2200 مم.

ووجه الوزير، بعمل أسوار حول المأخذ، وتركيب كاميرات المراقبة، لحماية المأخذ ومنع الدخول إليه إلا للعاملين فقط، كما أكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على الطلمبات والمعدات، وإطالة عمرها الافتراضي.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان الشيخ زايد أكتوبر

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