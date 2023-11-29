مشاداة بين حسام وإبراهيم حسن مع مسئولي النادي المصري باتحاد الكرة.. تفاصيل

كشف الاعلامي أحمد شوبير، كواليس خلاف حسام حسن وابراهيم حسن مع مسئولي المصري في اتحاد الكرة.

وقال عبر برنامجه الإذاعي: “انفعل حسام حسن وابراهيم بسبب تأخر مستحقاتهم المالية مع مسئولي النادي المصري، ودخلوا في مشادات كلامية عنيفة”.

وكشف حسام حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى.

وقال حسام حسن فى تصريحات تلفزيونية: "أنا أحب الكرة والمجال الذي اخترته من قبل الاعتزال، أنا دائمًا أرى نفسي داخل الملعب وفي الناحية الفنية، وحابب أكون في الملعب، ولا أفكر في الإدارة حتى لو عرض عليا اتحاد الكرة أو رئاسة الأندية، تفكيري الوحيد في الملعب والابتكار الفني.

وأضاف: "إبراهيم حسن موهوب فى الإدارة، فهو لديه خبرات إدارية و وجود معى فى أى جهاز فنى يسهل عليا حاجات كتير، وبيحل مشاكل كتير».