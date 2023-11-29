رئيس جهاز الشروق يتفقد أعمال الصيانة ومشروعات الطرق بالمدينة

استكمل المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسؤولى الجهاز جولاته التفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحى الثالث ، وذلك طبقاً لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينه متفقداً المحاور والطرق وكذا الحدائق .

وتابع رئيس الجهاز، أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة مروراً على المسطحات الخضراء والطرق ، مشدداً على تكثيف الرعاية بالحدائق والنظافة.

كما جاء على هامش الجولة رصد عقارات يقوم أصحابها بإلقاء مخلفات التشطيبات على أرصفة المشاه موجهاً رئيس الجهاز بسرعة رفعها وإخلاء الرصيف أمام حركة السكان مع تحرير العقوبه الرادعه على المتسبب وإيقاف التعامل على العقار ، مؤكداً بإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .