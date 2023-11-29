موعد المباراة الأهلي القادمة أمام يانج أفريكانو

أعلن ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق عن موعد المباراة القادمة للأهلي أمام يانج أفريكانو التنزاني



وكتب ماهر همام عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:" المباراه القادمه للأهلي ستكون أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة التانيه من دوري المجموعات لـ دوري أبطال افريقيا يوم السبت المقبل الساعه 6 مساء ".





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمسبإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.





ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أوالأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصلللنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.