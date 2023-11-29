أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وجود راعي جديد علي تشيرتات الفريق الأول بنادي الزمالك خلال مباراته اليوم امام نادي فيوتشر بالدوري الممتاز.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"راعي جديد على قميص الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر اليوم.





وتضم قائمة الزمالك التي أعلنها معتمد جمال المدير الفني للفريق، لخوض مباراة مودرن فيوتشر كلا من :







حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتمسكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى"زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا