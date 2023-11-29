أول تعليق من المدرب التشيلي سييرا على تدريب الزمالك

علق التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودي، على مفاوضات نادي الزمالك المصري للتعاقد معه.

وقال سييرا في تصريحات لوسائل إعلام تشيلية: " لدي فرصة في الزمالك، لكن ليس صحيحا أنني سأرحل.. إنه فريق كبير جداً في أفريقيا وبطل دوري أبطال أفريقيا عدة مرات".

رد سييرا على تدريب نادي الزمالك

وأضاف: "لم أقرر بعد ما سأفعله من الآن وحتى يناير المقبل، ولن أتخذ أي قرار بشأنه".

وعن ترشيحه لتدريب منتخب تشيلي، قال سييرا: "بالنسبة لي، فإن ذكر اسمي مع المنتخب الوطني، سواء كان صحيحًا أو كاذبًا، هو مصدر فخر.. إذا قمت بمراجعة أحدث المدربين، فستجدهم جميعًا أجانب، لذا ظهور اسمي هو فخر".

وختم قائلا: "لن أغلق نفسي أمام أي احتمال ابتداء من يناير المقبل للتدريب في تشيلي أو في الخارج.. كل شيء سيعتمد على المكان والظروف والثقة التي لديهم للمراهنة على عملي".