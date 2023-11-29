عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من المدرب التشيلي سييرا على تدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك

علق التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودي، على مفاوضات نادي  الزمالك المصري للتعاقد معه.

وقال سييرا في تصريحات لوسائل إعلام تشيلية: " لدي فرصة في الزمالك، لكن ليس صحيحا أنني سأرحل.. إنه فريق كبير جداً في أفريقيا وبطل دوري أبطال أفريقيا عدة مرات".

رد سييرا على تدريب نادي الزمالك 

وأضاف: "لم أقرر بعد ما سأفعله من الآن وحتى يناير المقبل، ولن أتخذ أي قرار بشأنه".

وعن ترشيحه لتدريب منتخب تشيلي، قال سييرا: "بالنسبة لي، فإن ذكر اسمي مع المنتخب الوطني، سواء كان صحيحًا أو كاذبًا، هو مصدر فخر.. إذا قمت بمراجعة أحدث المدربين، فستجدهم جميعًا أجانب، لذا ظهور اسمي هو فخر".

تعرف على تشكيل نادي الزمالك أمام فيوتشر

وصول حافلة لاعبي الزمالك إلى استاد السلام

وختم قائلا: "لن أغلق نفسي أمام أي احتمال ابتداء من يناير المقبل للتدريب في تشيلي أو في الخارج.. كل شيء سيعتمد على المكان والظروف والثقة التي لديهم للمراهنة على عملي".

خوسيه لويس سييرا سييرا اتحاد جدة الزمالك منتخب تشيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

أنشيلوتي: مجنون من يرحل عن ريال مدريد

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

اتحاد جدة السعودي يضع خطة بديلة لضم محمد صلاح| اعرف الحكاية

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح ونونيز الأخطر في البطولة

أتليتكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على فينورد بثلاثية

دورتموند يقسو على ميلان بثلاثية في دوري الأبطال

ريمومنتادا زرقاء.. مانشستر سيتي يحقق فوزاً صعباً على حساب لايبزيج الألماني

ترشيحاتنا

مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

مفاجأة .. تشافي يكشف عن فريق يتجنّب مواجهته

فرنسا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

يويفا يرد على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراى ومانشستر يونايتد

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ