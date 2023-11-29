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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل وسرقة توك توك بالقليوبية لشهر ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل المجني عليه "محمد ن "35 سنة عامل نظافة مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب حتى لقي مصرعه، وذلك لجلسة الرابع من دور شهر ديسمبر لسماع أقوال الشهود.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ٥۰۸۳ /٢٠٢٣ جنج ثان شبرا الخيمة أنه في يوم ٢٠٢٣/٠٥/٠٩، قام المتهمون جميعاً بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه ، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

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