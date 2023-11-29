حالتان يعاد معهما توزيع المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالتين يتم فيهم إعادة توزيع المعاش، وفقا لما نصت عليه المادة 107

ونصت المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:



1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.



2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.



المستحقون للمعاشات بقانون التأمينات والمعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش وهم :

1- الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.