قنصل مصر السابق بـ«تل أبيب»: أهداف المقاومة الفلسطينية نجحت خلال تنفيذ «طوفان الأقصى»|فيديو

قال السفير الدكتور رفعت الانصاري، قنصل مصر السابق في تل أبيب، إن هناك عوامل مشتركة بين حرب 6 أكتوبر 1973 وعملية طوفان الأقصى التى نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية فاجأت قوات الإحتلال الإسرائيلي بضربات متتالية.

عملية طوفان الأقصى كان هدفها اختراق مقر الوحدة 8200 لدى الجيش الإسرائيلي المتخصصة

وأكد قنصل مصر السابق في تل أبيب، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن عملية طوفان الأقصى كان هدفها اختراق مقر الوحدة 8200 لدى الجيش الإسرائيلي المتخصصة في شؤون التجسس على البلدان العربية وإيران، مشيراً إلى أن جميع أهداف المقاومة الفلسطينية نجحت خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى.