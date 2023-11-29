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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراق الهدنة.. الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي يحلقان في أجواء غزة

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن أجواء جنوبي قطاع غزة شهد  تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي والطيران المسير اليوم.

وذكرت قناة الاقصي الفلسطينية ان مواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية و قوات الاحتلال اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفي قرية مادما جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ضاحية شويكة قرب طولكرم.

ومن جانبها اعلنت كتائب القسام عن مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة وهم: شيري سلفرمان بيبا،  كفير بيباس، أرئيل بيباس.

وتجددت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين حيث دفع الاحتلال بتعزيزات نحو حي الدمج

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