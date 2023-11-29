بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.. تطوير ورصف المناطق غير المخططة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى ضمن الخطط النهائية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى شمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهي "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك فى إطار خطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

حيث تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية للرصف بالاسفلت بمنطقة غيط النصارى، واطلعت على الخطط الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية .

ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يتضمن عمليات إحلال وتجديد شبكات المرافق والإنارة والحماية المدنية وكذلك رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..