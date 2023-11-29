تغيير عملة ورجال شرطة مزيفين.. الأمن يكشف تفاصيل جريمة دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى) كان بحوزته.

بالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه (سائق- مقيم بدائرة القسم) بالتتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالى المُشار إليه إلى "عملات أجنبية"، وحال تواجدهم بالقرب من الطريق الدولى الساحلى بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكى توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وإدعوا أنهم رجال شرطة وإستولوا منهم على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - طبنجة صوت وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فـى الواقعة "ملاكى مستأجرة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.