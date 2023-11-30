التعاون الإسباني يتبرع بمستلزمات طبية للمستشفيات المصرية لعلاج مصابي غزة

في سياق الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، التعاون الإسباني ارسل شحنة من الإمدادات الطبية للمستشفيات المصرية ووصلت مطار القاهرة يوم الأربعاء 29 نوفمبر بالتنسيق مع الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

استجاب مكتب العمل الإنساني بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID)

لطلب وزارة الصحة والسكان المصرية لتجديد وزيادة مخزون المواد السريرية والطبية، من بين مطالب أخرى، لرعاية الجرحى الذين تم إجلاؤهم من القطاع إلى الأراضي المصرية.

يتكون التبرع لوزارة الصحة والسكان المصرية من 4.9 طن من المعدات الطبية. الشحنة تشمل مكثفات الأوكسجين، أجهزة تنظيم ضربات القلب، ووحدات الجراحة الكهربائية، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، والنقالات الكهربائية. وكان في استقبال المعدات بمطار القاهرة ممثلو وزارة الصحة ووفد الاتحاد الأوروبي والسفارة الإسبانية ومكتب التعاون الإسباني في مصر.

لقد أصبحت مصر لاعباً إقليمياً رئيسياً في أزمة غزة، باعتبارها المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية والتواصل البري للقطاع. بهذا التبرع وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدعم إسبانيا دور مصر كميسر للعمل الإنساني والمساعدات في الأزمة.