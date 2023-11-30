بعد 5 سنوات|أغنية "كلام عينيه" تعيد شيرين عبد الوهاب لصدارة أنغامى

تصدرت أغنية “كلام عينيه” للفنانة شيرين عبد الوهاب منصة أنغامى الرقيمة كالأكثر استماعا، بالأضافة إلى تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن أغنية “ كلام عنيه” تم طرحها ضمن ألبوم" “نساى” عام 2018 ، والذى يعد آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب.

ستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، للمشاركة في حفل روائع السنباطي والمقرر إقامته اليوم.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال بروفات حفل روائع السنباطي، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي مع صابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.