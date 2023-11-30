الفيومي: إصدار الجنيه الرقمي يعزز التوجه الحكومي نحو الشمول المالي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إعلان البنك المركزي المصري عن قيامه بدراسة إصدار "الجنيه الرقمي" خطوة مهمة وتأتي في توقيتها المناسب في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات.



وأضاف الفيومي، أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك. وسيكون عملة رسمية مدعومة من البنك المركزي في صورة رقمية، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية كالهاتف المحمول.



وكشف الفيومي، عن أن الجنيه الرقمي سيتم استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الإلكترونية بكافة تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.



وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العملة الرقمية تتميز بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، مضيفا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي، علي عكس العملات المشفرة التي ليس لها غطاء ومجهولة القيمة كما أنها عالية الخاطر.