الحملة الرسمية لـ السيسي تستقبل وفد الاتحاد العام للغرف التجارية بمقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وفِي إطار اللقاء قدم التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمناً على دور اتحاد الغرف التجارية في مساندة الدولة المصرية واقتصادها، فضلا عن دورهم في التنسيق لمبادرات عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ ساهم الاتحاد في الكثير من المبادرات الاجتماعية والمعارض التي تساهم في خفض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن، فضلاً عن عمل الكثير من الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي، مضيفًا أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي مفتوحة لكل فئات الشعب المصري.

من جانبه، أشاد وفد الاتحاد بدور القيادة السياسية في توفير الأمن والاستقرار اللجان يعتبران نواة أي نشاط اقتصادي ناجح، مشيرين إلى أنهم سيقومون بعمل ندوات توعوية ومؤتمرات تستهدف توعية المواطنين بأوضاع الاقتصاد وهذا من واجبهم الوطني وبث روح الانتماء للدولة ، مع التعريف بإنجازات الدولة التي تناولها مؤتمر حكاية وطن في المجال الاقتصادي في كافة المحافظات، مؤكدين أن المواطن لا بد أن يشعر بأن لصوته قيمة كبيرة.

ولفت الوفد إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في العمل المستمر على تحسين مستوى معيشة المواطن والاهتمام بالبنية التحتية التي هي أساس كل تنمية مستدامة، مشددين على ضرورة استكمال الاصلاحات الاقتصادية وإعلان ملامحها بما يخلق الامل الباعثة على روح العمل مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاهتمام بجذب الاستثمار، وفتح مجالات أكبر للقطاع الخاص الوطني دعماً للاقتصاد المصري.

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