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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ أحمد الوكيل لفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لدورة 2023-2027، في الانتخابات التي أجريت اليوم، الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

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وثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدعم والرعاية الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفاز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم، الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.  

وقد عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد الماضي، جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

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