أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

وجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـ الإسكندرية بـ رفع الرايات الحمراء والصفراء بسبب حالة عدم الاستقرار النسبي على الشواطئ مع وجود عدد كبير من المصطافين.

حواجز الأمواج

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، هي ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقي، إسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية في الإسكندرية، بينما استمر عدم الاستقرار في شواطى القطاع الغربي والعجمي مع رفع الراية الحمراء.

رفع أقصى درجات الحيطة والحذر

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وتواجد عمال الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

تعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كالآتي:



- ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

- السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ

- قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

- نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

-ارتداء "سترة النجاة" " اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

- عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

- فى حالة وجود غريق ، يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

- في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .

- تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

- مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق

- عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .

وعن حالة الطقس، اليوم الخميس 17 أغسطس، نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، التي تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس، وهو ما تؤدي إلى تلطيف الأجواء على معظم الأنحاء.