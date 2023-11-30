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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر جماهيري للحرية المصري بالقاهرة لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة

الحرية المصري يعقد
الحرية المصري يعقد مؤتمرا جماهيريا بالقاهرة لدعم السيسى

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة القاهرة، برئاسة جلال الزغاط، أمين المحافظة، مع لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية {٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ }، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد بيومى، الأمين العام المساعد، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.

ورحب جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، بالحضور، مشيرا أن محافظة القاهرة تحظى بالكثير من الحراك والوعي السياسي، مما يجعلنا نراهن عليها بالانتخابات الرئاسية وأنها سوف تحظى بنسب مشاركة عالية.

كما طالب جميع الحضور بأن يكونوا سفراء للدعوة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الاهل والاصدقاء، مؤكدا ان المشاركة والدعم واجب وطني.

حزب الحرية المصرى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السلام الجمهورى القران الكريم دقيقة حداد

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