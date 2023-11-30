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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 ممثلين لمصر في رابطة الأندية الإفريقية.. تعرف عليهم

الكاف
الكاف

عقد اليوم الاجتماع الأول لرابطة الأندية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة، والتي قرر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي تأسيسها.
 

وشهد الاجتماع حضور 6 ممثلين للأندية المصرية وهي: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، بيراميدز، مودرن فيوتشر.

وقرر الكاف في اجتماعه اختيار كينيا مقرا لرابطة الأندية الأفريقية، ولا يجوز تغييره إلا بتصويت الأغلبية داخل الرابطة، وتحديدا 70% من الأصوات.

كما قرر الكاف استبعاد أي ناد من رابطة الأندية حال هبوطه للدرجة الأدنى في المسابقة المحلية ببلده.

وكان الكاف حدد أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي: 

 - حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية التأكد من أن أندية كرة القدم الأفريقية قابلة للحياة تجاريا وقادرة على المنافسة عالميا ومربحة.

- التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

 - تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.

رابطة الأندية الأفريقية الأندية الأفريقية باتريس موتسيبي الاتحاد الافريقي الأهلى الزمالك المصري الاسماعيلي بيراميدز مودرن فيوتشر

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