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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.. لا تعكر صفو حياتك

الابراج
الابراج

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها النشاط والحيوية لذلك فهو دائماً ما يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة.

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برج الحمل في حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023


يتقن مولود برج الحمل فن الطهى ويفضل السهر لساعات طويلة، كما يطلع على الثقافات المختلفة ويحرص على خوض تجارب جديدة والسفر لبلاد مختلفة.

مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن.. ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل مهنيا وعاطفيا وصحيا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا
ضع خطة تساعدك على تحقيق حلمك الذى تتمناه ولا تتراجع خطوة للوراء وانظر أمامك دائماً حتى تصل للنقطة التي تحلم بها طوال الوقت.

برج الحمل اليوم ماليا
برج الحمل اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.

برج الحمل اليوم عاطفيا
حافظ على حالة الحب التي بينك وبين شريك حياتك ولا تعكر صفو حياتكما بإثارة المشاكل معه حتى تظل حياتكما سعيدة وخالية من المشاكل والخلافات.

برج الحمل اليوم صحيا
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك حتى تتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتها بسبب إفراطك في تناول الأطعمة الدسمة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يضع خطة تساعده على الوصول لهدفه ويحافظ على صحته بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

يوم الحظ: الثلاثاء لون الحظ: أحمر رقم الحظ: 5
التوافق اليومي لبرج الحمل
التوافق الأكثر اليوم: برج الحمل ، الميزان التوافق العادل: الثور ، العذراء ، العقرب ، الحوت توافق أقل: السرطان ، الجدي  

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