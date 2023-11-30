خماسية نظيفة.. فرايبورج يقسو على أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

حقق فريق فرايبورج الألماني فوزا كبيرا على نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاوروبي يوروبا ليج.

وسجل اهداف فرايبورج كل من ميكايل جريجوريتش في الدقائق 3و8و36، وكيليان سيلدييليا في الدقيقة 42، وريتسو دوان فيالدقيقة 77.

وبتلك النتيجة حسم نادي فرايبورغ الألماني تأهله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5-0، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

واستقبل استاد شوارزوالد ستاديون لقاء فريق فرايبورج وفريق أولمبياكوس مساء اليوم في بطولة الدوري الأوروبي ضمن مواجهات اياب المرحلة الخامسة من دور المجموعات.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز فرايبورج بثلاثة اهداف مقابل هدفين.