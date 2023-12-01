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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها الخمسين..رانيا يوسف مسيرة فنية كبيرة وإطلالات وتصريحات جريئة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الخمسين، في الوقت الذي تستعد فيه لعرض مسلسل جديد لها مع الفنان شريف منير وهو “بقينا اتنين”. 

قدمت الفنانة رانيا يوسف مسيرة فنية طويلة منذ انطلاقتها كموديل في الكليبات عام ١٩٩٤، وشاركت في العديد من المسلسلات الدرامية الشهيرة منها عائلة الحاج متولي، كإنه امبارح، النساء قادمون، أهل كايرو ، سلطان الغرام، وغيرها من الأعمال البارزة. 

وبرغم مسيرتها الفنية الكبيرة إلا أن التصرفات الشخصية والحياة الخاصة للفنانة رانيا يوسف كانت سببا لتصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي على فترات متتالية. كما توصف إطلالاتها بأنها الأجرأ في الوسط الفني. 


زيجات رانيا يوسف

 

وكانت قد كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عدد زيجاتها موضحة أنها خاضت تلك التجربة 3 مرات، الزيجة الأولى كانت من المنتج محمد مختار واستمرت لمدة 12 سنة وكان يكبرها بـ 25 عاما وأنها تزوجته لكي تهرب من تحكمات والدتهاوسلطتها.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أن هناك نجم يغارمنها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سوياً.


وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائيةالجديد، قائلة: كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأتجزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

وقالت: رفضت أن تدرس بناتي في مدارس بنات، لأن مشكلة المدارس دي بعد ما بنخرج للمجتمع بنقابل الراجل والست ومبنبقاش عارفين نتعامل والخجل كان عندي كتير أوي بسبب تربية الراهبات.


 


 

رانيا يوسف والمساكنة

 

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلتابنتها ذلك ولن تمانعها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية": "أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتهاومش هامنعها لو عرفت باللي عملته".
 

كشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:" لنأتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها"

رانيا يوسف الفنان شريف منير الفنانة رانيا يوسف المنتج محمد مختار المسلسلات الدرامية برنامج كتاب الشهرة

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