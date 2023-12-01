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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 صورة من مشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية

شاركت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من استمرار توافد المصريين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بالقنصلية المصرية وذلك في الساعات الأولى من فتح باب الانتخاب صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

في الوقت الذي بدأت فيه عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في بعض الدول منها نيوزيلندا وأستراليا، تقوم السفارات المصرية في عدد من الدول باستعدادات مكثفة في مقار السفارات والقنصليات قبل بدء عملية التصويت، استعدادا لاستقبال الناخبين خلال الساعات القادمة.

وتقوم السفارات بتحضيرات واستعدادات لاستقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية، ومن بينها سفارة مصر في مدريد بإسبانيا، وفي الإمارات العربية المتحدة، والسفارة المصرية بالكويت، وفي قنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.


#خليك_قد_المسؤلية #تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين #نعم_للمشاركة

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