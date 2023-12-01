عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحججاً بحماس.. نتنياهو يعلن عودة القتال في قطاع غزة

صدى البلد

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب ضد غزة مع عودة القتال.

وأضاف مكتب نتنياهو أن جيش الاحتلال عاد إلى القتال زاعماً أن المقاومة الفلسطينية "حماس" لم تقم بواجبها بالإفراج عن الرهائن.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.

احتلال الاسرائيلي آفيخاي آدرعي الاحتلال الإسرائيل الأراضي الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي أعلام العرب الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

موضوعات متعلقة

رسمياً .. جيش الاحتلال يعلن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة

السفير التركي: سنواصل التعاون مع مصر من أجل إعادة إعمار غزة

السفير التركي بالقاهرة: التقدم في العلاقات بسبب إرادة الرئيسين السيسي وأردوغان

السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان إلى مصر مدرجة على جدول الأعمال

ترشيحاتنا

كواليس عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالإمارات

حكم سفر الفتيات للخارج من أجل العمل بدون رضا الأهل.. دار الإفتاء تجيب

متحججاً بحماس.. نتنياهو يعلن عودة القتال في قطاع غزة

بدء عملية تصويت المصريين في السعودية والكويت والبحرين وقطر في الانتخابات الرئاسية

انطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ9 دول

حجة لتبرير بدء القتال.. جيش الاحتلال يزعم إطلاق الصواريخ من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز.. 7 فوائد لتناول الحلبة خاصة في الشتاء

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ