متحججاً بحماس.. نتنياهو يعلن عودة القتال في قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب ضد غزة مع عودة القتال.

وأضاف مكتب نتنياهو أن جيش الاحتلال عاد إلى القتال زاعماً أن المقاومة الفلسطينية "حماس" لم تقم بواجبها بالإفراج عن الرهائن.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.