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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة عمليات حملة السيسي تشيد بالمشاركة الإيجابية لأبناء مصر بالكويت في الانتخابات

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

أكدت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الجالية المصرية في دولة الكويت شاركت بفعالية خلال الساعات الأولى من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث بدأت السفارة المصرية في الكويت، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي بالكويت، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

المصريين بالخارج 
المصريين بالخارج 
المصريين بالخارج 
المصريين بالخارج 
المصريين بالخارج 
المصريين بالخارج 

 

الجالية المصرية الكويت الانتخابات الرئاسية 2024 الاقتراع الجاليات

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