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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال التجارة تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر اليوم
مؤتمر اليوم

نظمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا شارك فيه آلاف من عمال التجارة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.                                                                               

  حضر المؤتمر نائبا عن رئيس الاتحاد ؛ عبد المنعم الجمل،نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد، وخالد الفقى،  وهشام المهيرى نواب رئيس الاتحاد،  وكامل عبد المقصود، ومحمد حنفى ، وكامل النبيرى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ فضلا عن عدد من القيادات العمالية والعاملين بالتجارة. 

وقال محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، والأمين المساعد لإتحاد عمال مصر، في مستهل كلمته: إن النقابة العامة للتجارة هي احد اهم النقابات العمالية المؤثرة بالمجتمع المصري؛ فلها رجالها وسيداتها فى كل مكان وزمان لهم تأثيرهم على الاقتصاد الوطنى؛ فالتجارة هي عصب الاقتصاد ومن قديم الأزل كان وما زال ابناء مصر بارعون في التجارة؛ وتضم النقابة العامة عددا كبيرا في عضويتها من عمالة منتظمة وغير منتظمة تسعي النقابة العامة دائما على مد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم لتوفير حياة كريمة لهم .

وقدم رئيس عمال التجارة الشكر للحضور قائلا: اشكر لكم سعيكم اليوم لحضور مؤتمرنا "في حب الرئيس"؛ مشيرا  إلي انكم جئتم ملبيين لنداء الوطن تقفون خلف نقابتكم فى قرارها بدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة؛ ولم يكن هذا من فراغ بل من مسيرة عظيمة قادها الرئيس للبناء والاعمار والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال عشرة سنوات لم تكن فيها الامور سهلة ولا يسيرة بل كانت مليئة بالتحديات والصعاب ؛ فكانت دولة  تتلقي الحروب والمؤامرات من اهل الشر ؛ ولكن بعزيمة الرجال واخلاصهم وصبرهم تخطينا الصعاب وحققنا الاستقرار وبدأنا مشوار الاصلاح والتنمية واقتربنا من مرحلة جنى الثمار .

وتابع عبد ربه، قائلا: "علشان كده جينا كلنا النهاردة نقولك يا ريس إحنا معاك وواثقين فيك وهنكمل وياك المشوار، علشان مسبتناش لوحدنا نواجه اهل الشر ، علشان حطيت رقبتك على كتفك فداءا لينا ، علشان كل شهيد ضحى بدمه من  اجل ان نعيش ، علشان رجعت لمصر هيبتها ومكانتها ووقفت جنب اخواتنا في فلسطين حتى لو هنقسم اللقمة سوا، احنا جينا كلنا النهاردة علشان نقولك يا ريس احنا بنحبك، وهننزل عشانك وهنشارك بكل قوه في الانتخابات وهنخلى مصر صورتها حلوة قدام العالم كله، حفظ الله مصر شعبنا وجيشا وقيادة
تحيا مصر ... تحيا مصر ... تحيا مصر

في نفس السياق أكد عبد المنعم الجمل، أهمية الدعم للرئيس السيسي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة.

وقدم الجمل الشكر لعمال التجارة للمشاركة في المؤتمر، وحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية،  مؤكدا ان دور العاملين بالتجارة دور وطنى لا يقل عن غيرة من الشعب المصرى.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للتجارة بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، ودعم و تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

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