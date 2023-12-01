أمين الأمم المتحدة: نحتاج إلى إرادة سياسية لمعالجة أزمة المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الجمعة، أنهم بحاجة إلى إرادة سياسية لمعالجة أزمة المناخ.

وجاء ذلك خلال كلمة أمين عام الأمم المتحدة في قمة المناخ COP28.

وأضاف جوتيريش أن الوصول لمستهدفات المناخ يجب أن يتم بحلول 2030.

وأعرب جوتيريش عن الوصول لاحترار عالمي لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مضيفاً أنه يمكن تخفيض انبعاثات العالم بنحو 80% وصولا للحياد الصفري.

وقال جوتيريش أنه لديهم مشكلة بعدم وجود موارد مالية لمواجهة أزمة المناخ ، مشيراً إلى أن العالم بحاجة لقرار سياسي لمواجهة التحديات المناخية.



وأشاد جوتيريش بقرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار".