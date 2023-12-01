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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غالبيتهم نساء وأطفال.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 65

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ان عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ صباح اليوم ارتفع إلى 65 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سجلت أمس الخميس إضافة إلى الليلة الماضية وصباحًا 30 حالة اعتقال بينهم أفراد من عائلة شهيدي القدس، و18 مواطنًا من بلدة بدو شمال غرب القدس تم اعتقالهم صباح اليوم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها. الي انه؛ تلقيها  بلاغات لـ20 مواطناً من البلدة لمقابلة مخابرات الاحتلال يوم الأحد القادم

وبينت أيضا ارتفاع  حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.

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