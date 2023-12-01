100 شهيد وجريح منذ الصباح.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

ذكر التليفزيون الفلسطيني نقلا عن مصادر طبية أن نحو 100 شهيد وعشرات الجرحى في قطاع غزة منذ صباح اليوم بفعل القصف الإسرائيلي المستمر.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية أشارت في وقت سابق الي ان عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ صباح اليوم ارتفع إلى 65 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سجلت خلال امس الخميس إضافة إلى الليلة الماضية وصباحًا 30 حالة اعتقال بينهم أفراد من عائلة شهيدي القدس، و18 مواطنًا من بلدة بدو شمال غرب القدس تم اعتقالهم صباح اليوم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها. الي انه؛ تلقيها بلاغات لـ20 مواطناً من البلدة لمقابلة مخابرات الاحتلال يوم الأحد القادم

وبينت أيضا ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.