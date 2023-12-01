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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سلامة: فخور بعرض فيلم شماريخ في السعودية

عمرو سلامة
عمرو سلامة

أعرب المخرج عمرو سلامة عن فخره بعرض فيلمه شماريخ في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي.

وأضاف قبل عرض الفيلم الأول: سعيد بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة حاليا، ولا سيما بعدما نشأت فيها خلال طفولتي، وأشكر إدارة المهرجان على تقديم كامل الدعم لصناع السينما في المنطقة العربية.

 

العرض الخاص لـ فيلم شماريخ 

قرر صناع فيلم شماريخ، إقامة عرض خاص للفيلم يوم 6 ديسمبر المقبل داخل أحد المولات لمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة "سي سينما برودكشنز" الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر بدء طرحه في السينمات في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر بجميع دور العرض.

 

قصة فيلم شماريخ 

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

 

فيلم شماريخ 

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم شماريخ عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي آسر ياسين امينة خليل خالد الصاوي

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