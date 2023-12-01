ميتروفيتش تفوق على رونالدو.. الهلال يضرب النصر بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64 ، وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين آخرين في الدقيقة 90، و90+2 من عمر اللقاء.



وكان قد أعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا.