عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميتروفيتش تفوق على رونالدو.. الهلال يضرب النصر بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64 ، وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين آخرين في الدقيقة 90، و90+2 من عمر اللقاء.


وكان قد أعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

 

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا. 

الهلال النصر ديربي الرياض استاد مدينة الملك فهد الدوري السعودي الكسندر ميتروفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

موضوعات متعلقة

1- 0 .. الهلال يتقدم على النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي

ديربي الرياض.. التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

ضمك يعود بفوز ثمين من أرض الفيحاء بالدوري السعودي

حكم جديد على مرتضى منصور في سب وقذف محامٍ شهير .. غدا

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري

أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا بمرمى البنك الأهلي

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

رجال طائرة الأهلي يدخل معسكرا استعدادا للقاء دلفي بالدوري

ترشيحاتنا

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن انهيار الدولار بالسوق السوداء

القصف في الشمال والجنوب.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية| فيديو

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

ريال مدريد يسعى لضم الصفقة الحلم.. من هو؟

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديداً بالعدوان على غزة.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ