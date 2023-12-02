زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بنجلاديش

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، بنجلاديش صباح /السبت/.



وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش اليوم، مضيفا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

