عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خان يونس برا وبحرا وجوا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة برا وبحرا وجوا، في كل مناطق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

وأشارت "وفا" إلى تدمير طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح أمس الجمعة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي استشهد 178 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

الاحتلال الاسرائيلي خان يونس جنوب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

ترشيحاتنا

لا تنخدعوا بالدفء|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

قرار تاريخي.. مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا في حقوق عين شمس

22 مرة.. تفاصيل جديدة حول حادث طعن الشرطي المدان بإنهاء حياة فلويد

هل التصوير السلفي في مناسك العمرة يقلل من ثوابها أم يبطلها

لعب بتكبر.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

برج الحمل وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023|أخرج شجاعتك وذكاءك

بدون عمليات تجميل.. طرق طبيعيّة لتصغير حجم المعدة

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ