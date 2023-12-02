جنوب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خان يونس برا وبحرا وجوا

واصل الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة برا وبحرا وجوا، في كل مناطق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

وأشارت "وفا" إلى تدمير طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح أمس الجمعة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي استشهد 178 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.