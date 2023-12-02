عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تكشف أربعة مطالب وجهتها لوزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

كشف المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن أربعة مطالب وجهتها السلطة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار رام الله أمس الأول الخميس، ضمن جولته الثالثة في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أربعة مطالب ضرورية، وهي أن تقوم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وسرعة إدخال المساعدات، ثم منع التهجير، والتوقف عن السماح للمستوطنين بمهاجمة القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضاف المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في العدوان على غزة، والمستوطنون مستمرون في عدوانهم على الضفة الغربية في حماية جيش الاحتلال، وفي ظل لا مبالاة من الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية هدفها حماية إسرائيل ولا يهمها أي شيء غير ذلك، مؤكدا أن زيارة بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل ورام الله لم تقدم شيئا للفلسطينيين، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء العالم العربي.

وقال أبو ردينة إن "الموقف الفلسطيني واضح، وهو يحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا العدوان وهذه الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وبلينكن لم يحضر معه شيئا إلى رام الله سوى استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أبو ردينة "سألنا بلينكن عن موقف واشنطن من الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني واحتجاز أمواله، فرد علينا بالحديث عن حل الدولتين، ذلك الحل الذي نتحدث عنه منذ 20 عاما مع الولايات المتحدة دون الوصول إلى أي نتيجة".

وشدد على أن "الموقف الفلسطيني واضح وثابت، وهو الأمن للجميع أو لا أمن لأحد، والسلام للجميع أو لا سلام لأحد، والسلام لن يكون بأي ثمن، فالقدس مدينة فلسطينية عربية، وستبقى بمقدساتها عاصمة الدولة الفلسطينية".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية "باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ودون ذلك ستبقى المنطقة بأسرها في حالة حرب وعدم استقرار".

ومضى قائلا "قلنا ذلك عشرات المرات للإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكن للأسف الإدارات الأمريكية مستمرة في دعمها لإسرائيل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إنه بعد 24 ساعة من اندلاع الحرب أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات لحماية إسرائيل "وما زالوا يتحدثون عن حقها في الدفاع عن النفس".

وأردف "قتل المدنيين مستمر، حيث استشهد صباح الجمعة أكثر من 30 مدنيا لا علاقة لهم بالحرب، وبالتالي عدوان إسرائيل مستمر على المدنيين وعلى غزة وعلى الشعب الفلسطيني، فهذه حرب تشنها إسرائيل بحماية أميركية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة".

واستأنفت إسرائيل أمس الجمعة هجومها العنيف ضد قطاع غزة الذي أوقع ما يزيد على 16 ألف قتيل، بعد هدنة مؤقتة استمرت سبعة أيام بادلت فيها معتقلين فلسطينيين في سجونها ببعض المحتجزين الذين أسرتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هجومها هي وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال لقائه أمس الأول الخميس مع بلينكن على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مشددا على ضرورة تدخل الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الرئاسة الفلسطينية وزير الخارجية الامريكي بلينكن رام الله العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات للمستفيدين بسكن أمل المصريين في السادات

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

فيديو

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ