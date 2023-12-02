حبس شقيقين لقتلهم عاملًا بمخبز في الغردقة

قررت نيابة الغردقة حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عامل بمخبز بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، وذلك لوجود خلافات مالية ونشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه.

كان قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، قد كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بمخبز بالغردقة، وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات، باستقبال (عامل بمخبز- مقيم بدائرة القسم «مصاب بجرح نافذ بالصدر» وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعاملين بذات المخبز- مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى باستخدام «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.