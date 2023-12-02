بقذائف الهاون.. حماس تقصف موقعًا عسكريًا في مستوطنة كيسوفيم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، أنها قصفت موقعًا عسكريًا في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة بقذائف الهاون.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، أن عناصرها - منذ ساعات الفجر الأولى - تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان، ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة.

كما تم إطلاق نار متقطع بالقرب من شارع العيون ومستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

فيما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمالي مدينة غزة بغارة جوية.

كما تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على شرقي المغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي في المكان.