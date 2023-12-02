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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصريا.. أول صور لهاتف ريلمي المنتظر Realme GT5 Pro

هاتف ريلمي المرتقب
هاتف ريلمي المرتقب Realme GT5 Pro

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن موعد إطلاق هاتفها الرائد المرتقب Realme GT5 Pro، والذي من المقرر أن ينطلق بشكل رسمي في 7 ديسمبر، وقد شاركت الشركة بعض الصور التي تعرض تصميم الهاتف بالتفصيل.

وحدة كاميرا دائرية مع حلقة معدنية منظمة حولها

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بتصميم دائري لوحدة الكاميرا الخلفية، مشابه لجزيرة الكاميرة الموجودة بهاتف أوبو الرائد Find X6 Pro ولكن مع إعداد كاميرا رباعية، ولكن يتميز Realme GT5 Pro بحلقة معدنية منظمة حول وحدة الكاميرا الخاصة به.

 

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وبالانتقال إلى اللوحة الخلفية، يتميز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro بخلفية مصنوعة من الجلد  باللون الأحمر الداكن، يتكون الإطار الأوسط من مادة سوبر دورالومين، والتي يقال إنها زادت من مقاومة السقوط بنسبة 40٪. 

حلقة معدنية منظمة حول وحدة كاميرا هاتف Realme GT5 Pro

وبحسب ما ورد فقد تجاوزت قوة مادة سوبر دورالومين المواد المتطورة مثل سبائك التيتانيوم المستخدمة في هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من آبل، يعتمد الإطار الأوسط على تصميم مسطح ولكن بطريقة لا تضر يد حامل الجهاز.

إطار هاتف Realme GT5 Pro مصنوع من مادة دورالومين

وبالنسبة للشاشة، يتميز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro بشاشة كبيرة من تصنيع شركة BOE، والتي يمكن ضبط سطوعها يدويا بما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ومع ذلك، فإنها تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع في ظروف الإضاءة الساطعة.

وبالنسبة لبقية المواصفات، سيتم تشغيل هاتف ريلمي المرتقب Realme GT5 Pro بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وسيستخدم الهاتف أكبر نظام لتبديد الحرارة VC في الصناعة.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 740، وسيعمل الهاتف نظام التشغيل على Android 14. 

ويوفر الهاتف الذكي شاشة من نوع AMOLED، بدقة 1240 × 2772 بكسل ويبلغ حجم شاشة الجهاز 6.74 بوصة، وسيضم الهاتف كاميرا ثلاثية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل + 13 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) بينما يوجد في المقدمة كاميرا واحدة 32 ميجابكسل.

هاتف ريلمي المرتقب Realme GT5 Pro
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