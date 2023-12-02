المنظمة المصرية الألمانية: حضور مكثف للجالية بانتخابات الرئاسة في مشهد مشرف جدا

كشف ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية تفاصيل المشاركة فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة 2024 .

وأكد ماجد سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر قناة "اون" أن اليوم الثاني شهد حضور مكثف من الجالية المصرية أكثر من الأمس في مشهد مشرف جدا.

وأضاف ماجد سعد: أغلب الفئات شاركت فى الإدلاء بأصواتها لاسيما الشباب والمرأة والعملية الانتخابية لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

الهيئة الوطنية للانتخابات



وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.