عضو البيت المصري بلندن: ناخبونا بالخارج يسطرون ملحمة بمشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي

علقت ماجدة صقر عضو البيت المصري بلندن الأعمال، على المشهد الانتخابي في لندن بالانتخابات الرئاسية المصرية والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت ماجدة صقر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "المصريين في العالم يسطرون ملحمة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت ماجدة صقر:" أتواصل مع العديد من أبناء المصريين في مختلف أنحاء العالم ووجدت مشاركة كثيفة من المصريين بالانتخابات الرئاسية ".

وتابعت ماجدة صقر:" إقبال كبير من المصريين في لندن على الانتخابات الرئاسية"، مضيفة: "المصريين عاملين احتفالية كبرى في لندن فرحا بالانتخابات الرئاسية ".

وأكملت ماجدة صقر:" هناك مصريين أتوا من مسافات بعيدة للإدلاء بأصواتهم وفي ناس سايقه 6 ساعات للمشاركة في الانتخابات ".