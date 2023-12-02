بدء تصويت المصريين بنيوزيلاندا في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة بالخارج

بدأ المصريون في نيوزيلندا، في التاسعة من صباح الأحد (بتوقيت ويلينجتون)، في التوافد على مقر اللجنة الفرعية الانتخابية في سفارة مصر؛ للتصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

وفتحت سفارة مصر فى العاصمة ويلينجتون أبوابها أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية لممارسة حقهم الدستوري.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لويلينجتون) في الموعد المحدد لغلق صناديق الاقتراع.

وتعد اللجنة الفرعية في "ويلينجتون" بنيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين، ثم تتوالي بعد ذلك تباعا عملية التصويت في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها، حسب توقيت كل دولة، لتكون اللجنة الانتخابية في ولاية “لوس أنجلوس" هى آخر اللجان التى ستغلق أبوابها.

وانطلق سباق الرئاسة المصرية، الجمعة (الأول من ديسمبر)، وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، باقتراع المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

ومن المقرر أن يتواصل تصويت المصريين بالخارج، حتى الأحد 3 ديسمبر، في البعثات المصرية الدبلوماسية والقنصلية في 137 مقرًا فى 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.