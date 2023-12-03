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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد عماد رشاد.. تعرف على سر بكائه الحار بسبب فاروق الفيشاوي

عماد رشاد
عماد رشاد

يحتفل اليوم الفنان عماد رشاد بعيد ميلاده، والذي تخرج في معهد الفنون المسرحية، واقتحم المجال الفني بعدة أعمال فنية درامية، فقد كان انتشاره بصورة أكبر من خلال التليفزيون، حيث كان له طلة مميزة، وتألق في مسلسل العطار والسبع بنات مع الفنان نور الشريف، وفي مسلسل أبو ضحكة جنان،  وفي مسلسل ألف ليلة وليلة ومسلسل عائلة مجنونة جدا.

 

وفي الأعمال السينمائية كان له ظهور محدود منها أفلام لم تأخذ حقها في الانتشار والشهرة منه البوليس النسائي، واثنين في قفص، وفيلم أمريكا شيكا بيكا، وفيلم اه واه من شربات.

 

عماد رشاد وفاروق الفيشاوي:

 

لم يتمالك الفنان عماد رشاد دموعه عندما سأله الدكتور عمرو الليثى عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوى قائلا: فاروق ليه مكان فى بيتى وأنا لي مكان فى بيته لو الشهر 30 يوم كنت بقابل فاروق 25 يوم. 

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة حول ذلك: "صداقة عمرها 50 سنة، وهو صديق العمر وجميع ذكرياتي معه، وتألمت بشدة لرحيله ولا أتحمل فراق صديق العمر".

 

وتابع رشاد بقوله: "عندما أشعر بألم أو فرحة أول إنسان أجده بجانبي كان فاروق، وفاروق الفيشاوي هو رمز الصديق الصح، روح واحدة فى شخصين، و الناس كلها كانت بتقول لم نر قوة صداقة مثلك أنت و فاروق الفيشاوى، وتغيرت حياتي بالفعل بعد فراقه، فلم أعد أرغب في الذهاب إلى الأماكن اللى كنا بنتقابل فيها، وكثير من الزملاء مثل إلهام شاهين قالت لى خلاص مر 3 سنوات، وحاولوا يخرجونى، لكن أنا حياتى أصبحت صعبة بعد رحيل صديق العمر".

 

واستطرد: "أنا عمرى ما روحت عزاء لوحدى أبدا، كان دائما معايا فاروق والعزاء الوحيد الذي ذهبت إليه بدونه كان عزاءه". 

 

وتذكر عماد رشاد بداية صداقته مع فاروق الفيشاوي، فى معهد الفنون المسرحية، وقلت وقتها الواد ده جدع، وأنا عندى ملكة أعرف مين هيبقى صاحبى".

عماد رشاد فاروق الفيشاوي

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