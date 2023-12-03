عمره 44 عاما.. الياباني أونو يعلن اعتزال كرة القدم

قرر اللاعب الياباني شينجي أونو الاعتزال رسميًا في سن الـ44.

وأعلن أونو قرار اعتزاله في أواخر سبتمبر الماضي، وفي الوقت الحالي، خاض لاعب الوسط البارع مباراته الأخيرة مع فريقه هوكايدو كونسادول سابورو.

استمرت مسيرة شينجي أونو في عالم كرة القدم لمدة 25 عامًا، وفي هذه الفترة، قدم إسهامات كبيرة وأظهر مهاراته المتقدمة. في اللقاء الأخير، واجه فريقه أوراوا في إطار اختتام موسم الدوري الياباني.

كانت هذه المناسبة لحظة مؤثرة تجسدت في وداع نجم قدم بصماته الرائعة على مسيرة اللعبة في بلاد الشمس المشرقة.

وعندما احتفل ناديه كونسادول سابورو بعيد ميلاده الـ44، أعلن اللاعب شينجي أونو قراره النهائي بالاعتزال. يأتي هذا القرار بعد مسيرة حافلة انطلقت في عام 1998.

في بيانه التوديعي، قال أونو: "قدماي، التي كانتا رفيقتي لمدة 39 عامًا منذ اكتشافي لكرة القدم لأول مرة، تطلبان مني أن أتركهما يرتاحان. لذلك قررت التوقف عن لعب كرة القدم في نهاية هذا الموسم"